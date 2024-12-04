Как оффлайн восстановить пенсионное удостоверение

Этот документ является важным, потому что подтверждает назначение пенсии человеку, но и дает право на определенные льготы, сообщает 24 канал со ссылкой на Юридический советник для ВПЛ.

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Так для восстановления утраченного пенсионного удостоверения есть два пути.

Первый - это офлайн, то есть через обращение в выбранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины.

Для этого пенсионеру нужно:

предъявить паспорт и справку о присвоении идентификационного номера; заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения (бланк выдадут на месте); приложить к заявлению цветное фото размером 3 х 2,5 см.

Как восстановить удостоверение пенсионера онлайн

Получить новое пенсионное удостоверение возможно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм действий следующий:

авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП / Дія.Підпис / BankID;

зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Также это можно сделать с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд":

выбрать вкладку "В ПФУ";

зайти в раздел "Коммуникации в ПФУ";

выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Какие документы нужны для восстановления удостоверения онлайн

Эксперты отметили, что для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить сканированные копии:

паспорта,

справки о присвоении идентификационного номера,

собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета)

фотографию.

Обратите внимание! Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в только форматах JPG или PDF. Кроме того, размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Где получить готовое пенсионное удостоверение

Готовое пенсионное удостоверение можно получить в том сервисном центре Пенсионного фонда. Он указывается в заявлении на изготовление пенсионного удостоверения.

