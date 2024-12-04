Як офлайн відновити пенсійне посвідчення

Цей документ є важливим, бо підтверджує призначення пенсії людині, а й дає право на певні пільги, повідомляє 24 канал з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Так для відновлення втраченого пенсійного посвідчення є два шляхи.

Перший — це офлайн, тобто через звернення до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України.

Для цього пенсіонеру потрібно:

пред’явити паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення (бланк видадуть на місці); додати до заяви кольорове фото розміром 3 х 2,5 см.

Як відновити посвідчення пенсіонера онлайн

Отримати нове пенсійне посвідчення можливо через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Алгоритм дій такий:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП / Дія.Підпис / BankID;

зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Також це можна зробити за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд":

обрати вкладку "До ПФУ";

зайти в розділ "Комунікації до ПФУ";

обрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Які документи потрібні для відновлення посвідчення онлайн

Експерти наголосили, що для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси необхідно підготувати скановані копії:

паспорта,

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору)

фотокартку.

Зверніть увагу! Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у тільки форматах JPG або PDF. Крім того, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 мегабайт, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Де отримати готове пенсійне посвідчення

Готове пенсійне посвідчення можна отримати в тому сервісному центрі Пенсійного фонду. Він зазначається в заяві на виготовлення пенсійного посвідчення.

