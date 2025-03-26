Росія веде перемовини із США щодо відновлення газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2. Подібну заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Лавров зробив заяву про відновлення роботи Північних потоків

Зокрема він заявив, що є інтерес відновити "нормальну енергозабезпеченість" й для Європи, а ті, хто не дозволить цього зробити, є "хворими або самогубцями", пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зараз, звичайно, є розбіжності. Але інтерес відновити нормальну енергозабезпеченість Європи, хіба це інтерес тільки США і Росії? Йдеться про Північні потоки,

– пояснив свої слова російський міністр.

Він заявив, що "напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її не відмовлятися від російського газу". Однак. на його думку, "це вже якийсь сюрреалізм".

Лавров також додав, що Європа і бізнес зараз платять за енергоносії в кілька разів більше, ніж американський бізнес.

Водночас люди на кшталт Роберта Габека, Урсули фон дер Ляєн, Бориса Пісторіуса кажуть, що нізащо не дозволять відновити Північні потоки. Це або хворі люди, або самогубці,

– зробив заяву Сергій Лавров.