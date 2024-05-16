Після початку повномасштабної війни, українська економіка сильно погіршилась. Регулятор провів низку важливих реформ для врегулювання ситуації.

Як зміниться українська економіка

Міноборони Великої Британії опублікувало доволі оптимістичний прогноз, відносно покращення української економіки цьогоріч. Британці очікують реальний показник економічного зростання в Україні на рівні 3%.

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Попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%,

– повідомляється у прогнозі

За підрахунками МВФ, падіння української економіки у 2022 році склало 29%. А уже у 2023 році ситуація радикально змінилась. Торік реальне економічне зростання сягнуло 5%.

Якими будуть інші економічні показники

НБУ покращив свій цьогорічний річний прогноз, відносно інфляції. Регулятор вважає, що вона сягне 8,2% (раніше очікувалось 8,6%).

Варто зауважити, що в другій половині 2024 року інфляція імовірно зросте. На це вплине збільшення витрат з боку бізнесу, послаблення ефекту, який мав масштабний тогорічний врожай та інші фактори.

Триваюче покращення економічних умов в Україні майже напевно дозволило НБУ поступово знижувати базову процентну ставку,

– йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.

В кінці квітня НБУ уже знизив базову проценту ставку до 13,5%. Максимальний рівень цього показника сягав 25%.

У 2022 році інфляція сягнула рекордної позначки у 22%.