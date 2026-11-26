Світовий енергетичний ринок переживає масштабну трансформацію, яка кардинально змінює геополітичний баланс сил. Колосальні інвестиції та переорієнтація постачань створюють нову реальність для провідних економік світу, змушуючи ключових гравців переглядати свої позиції.

Чому американський видобуток б'є історичні рекорди

Сполучені Штати впевнено нарощують енергетичну міць завдяки унікальній комбінації сучасних технологій, багатих надр та розгалуженої логістики. За прогнозом Адміністрації енергетичної інформації США (EIA), добовий видобуток сухого природного газу сягне вражаючих 112,2 мільярда кубічних футів у 2026 році проти 107,6 мільярда у 2025 році, а у 2027 році показник зросте до 116,1 мільярда, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів юрист Юрій Ванетик.

Основний приріст забезпечує Пермський басейн, де блакитне паливо добувають як супутній продукт разом із нафтою, а також сланцевий басейн Гейнсвілл біля узбережжя Мексиканської затоки.

Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Газовий бум у США – це не просто питання буріння більшої кількості свердловин. Попит з боку експортерів СПГ, енергетиків та інфраструктури дата-центрів, що зростає, спонукає продовжувати масштабні інвестиції.

Чи призведе надлишок газу зі США до здешевлення ресурсу в Європі

Додаткові поставки поступово охолоджують котирування, однак миттєвого обвалу вартості в платіжках європейців чекати не варто. Доставка американського ресурсу вимагає цілого логістичного ланцюжка – скраплення на узбережжі, транспортування танкерами через Атлантику та регазифікації в портах призначення, що додає суттєвих витрат до початкової ціни.

Крім того, європейський континент активно бореться за вільні партії з покупцями з Азії.

Більший обсяг американського СПГ створює солідний запас міцності на випадок гострого дефіциту, але він не гарантує дешевого газу на найближчу зиму. Важливо розрізняти ситуацію: низькі ціни на американському хабі Henry Hub не перетворюються автоматично на такі ж низькі цифри на європейському ринку TTF,

– зазначив Ванетик.

Як американський СПГ остаточно вибиває важелі впливу Кремля

Експансія скрапленого газу зі Сполучених Штатів завдає нищівного удару по багаторічній кремлівській стратегії енергетичного диктату. Довгий час Москва використовувала труби як інструмент політичного шантажу, проте зараз розгалужена європейська інфраструктура з терміналами, норвезьким трубопровідним ресурсом та підземними сховищами позбавляє агресора доходів.

За оцінками EIA, експорт американського СПГ сягне 17,6 мільярда кубічних футів на добу в 2026 році та перевищить 18,6 мільярда у 2027 році.

Стратегічна цінність СПГ значно вища за сухі обсяги контрактів. Водночас Європа не має міняти одну тотальну залежність на іншу: безпека полягає в конкуренції постачальників, а не просто в заміні російських молекул на американські,

– підкреслив Ванетик.

Що отримують Сполучені Штати від статусу газової наддержави

Зростання експорту приносить колосальні дивіденди безпосередньо американській економіці та робочим місцям. Будівництво нових терміналів, заводів і магістральних газогонів створює десятки тисяч вакансій, забезпечує значні податки до бюджету та помітно покращує торговельне сальдо Вашингтона.

Паралельно країна закріплює статус надійного геополітичного лідера західного світу.

Країна, яка допомагає союзникам підтримувати роботу індустрії та обігрівати оселі громадян, отримує потужні важелі впливу, які доповнюють пряму військову допомогу,

– зауважив Юрій Ванетик, додавши, що уряд США водночас має дбати про баланс між експортом і потребами власного ринку.

Що американський прорив означає для українських споживачів

Україна отримує від американського прориву значні, хоча й переважно опосередковані дивіденди. Насичення європейського газового ринку збиває пікові сплески цін на біржах, завдяки чому імпорт за реверсними маршрутами стає менш витратним для енергетичних операторів.

Втім, ключовим фактором безпеки залишається захист фізичної мережі від російського терору.

Дешевий скраплений газ не відремонтує зруйновану ворогом компресорну станцію і не захистить сховище. Україні необхідна подвійна стратегія: контрактувати поставки з європейських СПГ-терміналів і водночас бетонувати та захищати критичну енергосистему всередині держави,

– наголосив Ванетик.

Що відомо про передісторію газового протистояння

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка газпромівського газу в імпорті країн Євросоюзу перевищувала 40%, що робило континент вкрай вразливим до кремлівських маніпуляцій. Після початку енергетичного шантажу та зупинки низки трубопроводів Європа розпочала екстрене будівництво плавучих та стаціонарних регазифікаційних терміналів.

Саме оперативне розгортання терміналів у Німеччині, Нідерландах і Польщі відкрило двері для масштабних танкерних поставок зі Сполучених Штатів. Потрібно розуміти, що подальша стійкість регіону базується виключно на принципі диверсифікації – що більше альтернативних маршрутів мають Київ та європейські столиці, то менше можливостей у будь-якого шантажиста диктувати власні умови.