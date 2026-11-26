Почему добыча в США бьет исторические рекорды

Соединенные Штаты уверенно наращивают энергетическую мощь благодаря уникальному сочетанию современных технологий, богатых недр и разветвленной логистики. По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), суточная добыча сухого природного газа достигнет впечатляющих 112,2 миллиарда кубических футов в 2026 году против 107,6 миллиарда в 2025 году, а в 2027 году этот показатель вырастет до 116,1 миллиарда, – сообщил в эксклюзивном комментарии 24 Канаду юрист Юрий Ванетик.

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Основной прирост обеспечивает Пермский бассейн, где "голубое топливо" добывают в качестве попутного продукта вместе с нефтью, а также сланцевый бассейн Гейнсвилл у побережья Мексиканского залива.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Газовый бум в США – это не просто вопрос бурения большего количества скважин. Растущий спрос со стороны экспортеров СПГ, энергетиков и инфраструктуры дата-центров побуждает продолжать масштабные инвестиции.

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Приведет ли избыток газа из США к удешевлению ресурса в Европе

Дополнительные поставки постепенно снижают цены, однако мгновенного обвала стоимости в счетах европейцев ожидать не стоит. Доставка американского ресурса требует целой логистической цепочки – сжижения на побережье, транспортировки танкерами через Атлантику и регазификации в портах назначения, что значительно увеличивает первоначальную цену.

Кроме того, европейский континент активно борется за свободные партии с покупателями из Азии.

Больший объем американского СПГ создает солидный запас прочности на случай острого дефицита, но он не гарантирует дешевого газа на ближайшую зиму. Важно различать ситуацию: низкие цены на американском хабе Henry Hub не превращаются автоматически в такие же низкие цифры на европейском рынке TTF– отметил Ванетик.

Как американский СПГ окончательно лишает Кремль рычагов влияния

Экспансия сжиженного газа из Соединенных Штатов наносит сокрушительный удар по многолетней кремлевской стратегии энергетического диктата. Долгое время Москва использовала трубопроводы как инструмент политического шантажа, однако сейчас разветвленная европейская инфраструктура с терминалами, норвежскими трубопроводными ресурсами и подземными хранилищами лишает агрессора доходов.

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По оценкам EIA, экспорт американского СПГ достигнет 17,6 миллиарда кубических футов в сутки в 2026 году и превысит 18,6 миллиарда в 2027 году.

Стратегическая ценность СПГ значительно выше, чем сухие объемы контрактов. В то же время Европа не должна менять одну тотальную зависимость на другую: безопасность заключается в конкуренции поставщиков, а не просто в замене российских молекул на американские– подчеркнул Ванетик.

Что получают Соединенные Штаты от статуса газовой сверхдержавы

Рост экспорта приносит колоссальные дивиденды непосредственно американской экономике и рабочим местам. Строительство новых терминалов, заводов и магистральных газопроводов создает десятки тысяч рабочих мест, обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет и заметно улучшает торговое сальдо Вашингтона.

Параллельно страна укрепляет статус надежного геополитического лидера западного мира.

Страна, которая помогает союзникам поддерживать работу промышленности и отапливать дома граждан, получает мощные рычаги влияния, дополняющие прямую военную помощь– отметил Юрий Ванетик, добавив, что правительство США при этом должно заботиться о балансе между экспортом и потребностями собственного рынка.

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Что американский прорыв означает для украинских потребителей

Украина получает от американского прорыва значительные, хотя и преимущественно опосредованные дивиденды. Насыщение европейского газового рынка сбивает пиковые скачки цен на биржах, благодаря чему импорт по реверсным маршрутам становится менее затратным для энергетических операторов.

Впрочем, ключевым фактором безопасности остается защита физической сети от российского террора.

Дешевый сжиженный газ не отремонтирует разрушенную врагом компрессорную станцию и не защитит хранилище. Украине необходима двойная стратегия: заключать контракты на поставки с европейских СПГ-терминалов и одновременно укреплять и защищать критически важную энергосистему внутри страны– подчеркнул Ванетик.

Что известно о предыстории газового противостояния

До полномасштабного вторжения России в Украине доля газа "Газпрома" в импорте стран Евросоюза превышала 40 %, что делало континент крайне уязвимым для кремлевских манипуляций. После начала энергетического шантажа и остановки ряда трубопроводов Европа приступила к экстренному строительству плавучих и стационарных регазификационных терминалов.

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Именно оперативное развертывание терминалов в Германии, Нидерландах и Польше открыло путь для масштабных танкерных поставок в из Соединенных Штатов. Нужно понимать, что дальнейшая устойчивость региона основана исключительно на принципе диверсификации – чем больше альтернативных маршрутов у Киева и европейских столиц, тем меньше у любого шантажиста возможностей диктовать свои условия.