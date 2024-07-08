Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо коньяку з ЄС

У відповідь на нові тарифи ЄС Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо європейської коньячної промисловості. Нові тарифи ЄС були введені щодо китайських електромобілів.

Торгівельний конфлікт

Про це заявив фінансовий директор компанії Hennessy, власника коньячної групи LVMH Жан-Жак Гіоні.

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У п'ятницю Китай оголосив про плани провести слухання щодо імпорту коньяку в Європу, посиливши напругу в той самий день, коли набули чинності тимчасові тарифи Європейської комісії на електромобілі китайського виробництва.

Кожного разу, коли у торговому конфлікті виникає неочікувана перешкода, є велика ймовірність, що нам доведеться вести переговори та пояснювати, що ми не демпінгуємо, що ціна на коньяк є справедливою,

– зазначив Гіоні.

Слухання щодо розслідування

Hennessy та інші європейські виробники коньяку візьмуть участь у слуханнях щодо антидемпінгового розслідування Китаю в цій галузі, які відбудуться в Пекіні 18 липня.

Китай розпочав розслідування щодо "демпінгу" або продажу коньяку за штучно заниженими цінами у січні, після скарги Китайської асоціації алкогольних напоїв, яка діяла від імені вітчизняної коньячної промисловості.

Жан-Жак Гіоні зазначив, що торговельні війни мають негативні наслідки як в економічному, так і в політичному плані, але підкреслив, що Європа повинна триматися разом. Він також додав, що Китай наразі вважає Європу слабшою, ніж США.