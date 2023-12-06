Пільговий стаж та відпустка по догляду за дитиною: що варто знати

У Кодексі законів про працю України передбачено, що відпустка по догляду за дитиною до 3-х років зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи.

Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку також зараховується до пільгового стажу. Це дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

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Як підтвердити набутий страховий стаж

Це можливо лише у тому разі, якщо під час перебування у вказаній відпустці особа перебувала в трудових відносинах з підприємством на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.

Підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнювальних довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками.

Умови надання відпустки

Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років надається повністю або частково в межах установленого періоду, зокрема, її можна переривати.

Особа, яка доглядає за дитиною, під час перебування у відпустці може за бажанням працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (за таких умов відпустка не переривається).

Роботодавець може надати частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості.

Як піти у відпустку

! Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнювальній довідці.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням.

Зверніться за місцем основної роботи і роботи за сумісництвом. Необхідні документи: