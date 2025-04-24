В Україні може бути дефолт: чи є ще шанс домовитись про реструктуризації держборгу
- Україна не досягла угоди з кредиторами щодо реструктуризації держборгу на 2,6 мільярда доларів, переговори у Вашингтоні завершилися без результатів.
- До кінця травня Україна повинна виплатити близько 600 мільйонів доларів за зобов'язаннями, без нової угоди існує ризик дефолту.
Україна поки що не досягла домовленості з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу на суму 2,6 мільярда доларів. Переговори, які відбулися цього тижня у Вашингтоні, завершилися безрезультатно.
Відстрочки виплат не буде
Тепер уряд розглядає всі можливі варіанти вирішення ситуації, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Тим часом до кінця травня Україна повинна сплатити близько 600 мільйонів доларів за зобов'язаннями. Якщо нової угоди не буде укладено до цього часу, країна може зіткнутися з ризиком дефолту.
Йдеться, зокрема, про виплати за так званими варрантами – цінними паперами, які були випущені у 2015 році під час попередньої реструктуризації боргу.
У Міністерстві фінансів України вважають, що умови виплат за варрантами більше не відповідають реаліям, у яких опинилася країна через війну.
Ці варанти створювалися для світу, якого більше не існує. Скромне зростання економіки у 2023 році – це не ознака процвітання, а крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії,
– наголосили у Міністерстві.