Повний зрив теплопостачання посеред зими: чи можливий такий сценарій у Києві
- Протягом січня 2026 року Росія шість разів атакувала енергетичну систему України, залишивши понад 5 600 багатоповерхівок у Києві без тепла.
- Основною проблемою є пошкодження ТЕЦ, що ускладнює подачу тепла, а злиття води з системи є стандартним заходом при мінусовій температурі для запобігання руйнуванню конструкцій.
Протягом січня 2026 року Росія 6 разів масовано атакувала енергетичну систему України. Найбільш важкою ситуація залишається у Київській області та в Києві, що прогнозовано може призвести до колапсів.
Яка ситуація з опаленням в Києві?
Про те, чи може Київ залишитись без опалення посеред зими, в ексклюзивних коментарях 24 Каналу розповіли експерти.
Дивіться також Багатоповерхівки Києва знову без опалення: скільки часу може знадобитися на відновлення
Внаслідок масованої атаки росіян в ніч на 20 січня, понад 5 600 багатоповерхівок Києва залишились без тепла. З них майже 80% – будинки, куди нещодавно повернули тепло після атаки 9 січня 2026 року.
Після попередніх атак на відновлення теплопостачання пішло близько 8 – 9 днів. Та навіть після цього опалення не було повноцінним. Як зазначає Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, ризик нових пошкоджень зберігається.
Станом на зараз окремі будинки, зокрема в Голосіївському та Печерському районах, і досі можуть залишатися без тепла,
– додає Корольчук.
Основною проблемою залишаються пошкоджені ТЕЦ, внаслідок обстрілів. Якщо блоки, які виробляють електроенергію, нагрівають воду та подають її через тепломережі, пошкоджені – подача тепла неможлива.
Експерт додає, що навіть за відсутності обстрілів під час морозів температура у квартирах навряд би перевищувала 18 – 20 градусів.
Усі ресурси зараз направлені на збереження цілісності системи теплопостачання. Фото, які бачимо в мережі – це наслідок замерзання води, яка під час перетворення на лід розширюється і деформує конструкції. Причому незалежно від того, чи це чавунні, чи сталеві радіатори.
Нині найголовніше – забезпечити циркуляцію теплоносія в системі, навіть якщо його температура на вході в батарею становить лише 5 градусів. Цього достатньо, щоб система залишалася функціональною і не зазнала незворотних руйнувань.
Важливо! До наступного опалювального сезону потрібно буде готуватись в умовах, коли загроза ударів по критичній інфраструктурі залишиться, а система вже має пошкодження.
Чому зливали воду з системи?
Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі й не завжди означає тривалу відсутність тепла. Про це повідомляє Київська міська рада.
Зверніть увагу! Тільки так можна запобігти виходу з ладу опалювальної системи.
При аварійних ситуаціях, коли припиняється циркулювання води, варто злити її з системи, аби не деформувати труби та радіатори. Під час замерзання вода розширюється і руйнує конструкції.
Здренування (злиття води) потрібно починати, якщо температура повітря нижча за 0 градусів. У теперішній ситуації сильних морозів – це невідворотна процедура. Коли система циркулювання відновиться, запустять воду і батареї знову стануть теплими. Тривалість відсутності тепла може не бути тривалою, якщо не виникне проблем із налагодженням циркулювання води.
Які є варіанти вирішення ситуації?
Одним із рішень ситуації з тривалою відсутністю теплопостачання було залучення іноземної підтримки та використання обладнання партнерів.
Окрім того, Україна потребує фінансування для масової закупівлі обладнання, яке необхідне для ремонту. Ще один можливий варіант – розширення імпорту електроенергії з Європи для стабілізації енергетичної системи.
Важливим також є підтримання зв’язку та комунікації з людьми, для чого додатково залучили та розширили лінію 112.