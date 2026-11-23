Ворог не припиняє спроб занурити українські міста у суцільну темряву та холод. Лише за минулий тиждень росія понад 100 разів цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору.

Де ситуація зі світлом найскладніша після нових атак

Загалом зафіксовано 224 інциденти, про що повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Внаслідок атак знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Важливо! Найважча ситуація наразі зберігається на Одещині та Дніпропетровщині, де ворог завдав масштабних руйнувань.

Річ у тім, що російські війська завдали масштабних руйнувань енергетичним об’єктам, які забезпечують електропостачання регіонів. Але енергетики змогли заживити об’єкти критичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині для уникнення аварій через перевантаження обладнання застосовуються мережеві обмеження. Наразі в регіонах поступово відновлюють електропостачання споживачам,

– зазначив Артем Некрасов.

Крім того, на Дніпропетровщині окупанти вдарили по об'єкту газової інфраструктури, внаслідок чого троє працівників отримали поранення та контузії.

Протягом 23 листопада у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Водночас для промисловості запровадили обмеження потужності.

Водночас через зниження напруги у високовольтній мережі на Харківщині вимушено застосовують аварійні відключення.

Нагадаємо, що Трипільська ТЕС повністю втратила можливість виробляти електроенергію після російських атак. Терміни відновлення роботи поки що невідомі.