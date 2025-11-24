Здати долар можна дорожче: курс в банках різко змінився
- На ранок 24 листопада купівля банками долара становить 42 гривні, а продаж – 42,49 гривні.
- Купівля долара обмінниками натомість по 41,73 гривні, а продаж – 42,50 гривні.
В банках за вихідні помітний ріст ціни валют, особливо подорожчав курс обміну валюти. Натомість в обмінниках ситуація дещо протилежна, адже долар та євро показали спад вартості.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 24 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (+18 копійок проти 21 листопада) та продаж по 42,49 гривні (+20 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,47 гривні (-3 копійки), продаж – по 49,10 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (+15 копійок), а продати по 42,45 гривні (+11 копійок).
- Купівля євро по 49,01 гривні (+17 копійок), а продаж по 49,20 гривні (+15 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,73 гривні (-11 копійок), а продають по 42,50 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,53 гривні (-11 копійок), а продають по 49,36 гривні (+8 копійок).
Що буде з курсом в грудні?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат, а це бонуси, премії та дивіденди. Відтак частина цих коштів потрапить на валютний ринок.
Цьогоріч очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 – 2 рази нижчим. Для порівняння: минулого грудні попит на 30 – 40% перевищував пропозицію, а цього року попит лише на 15 – 20% перевищуватиме пропозицію.
У грудні можлива контрольована девальвація гривні до меж 43 – 43,5 гривні за долар, а євро – на рівні 49,5 – 51 гривні.