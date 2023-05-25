Наближення до офіційного чи різкий злет: що буде з доларом влітку

За останній тиждень курс з незначними коливаннями у ціні показував динаміку на спад. Водночас за межі коридору у 37,2 – 37,4 гривні долар не виходив. Чи буде стабільною валюта на початку літа, читайте у тексті.

Наближення до офіційного курсу завершилося

Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наприкінці травня – на початку червня на готівковому валютному ринку варто очікувати досить стабільну і прогнозовану ситуацію.

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За словами експерта, за всіма ознаками період поступового наближення готівкового курсу до офіційного завершився: в обмінниках курс лише на 2 – 2,5% вищий за офіційний і ця різниця зберігається.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, протягом останніх двох тижнів спостерігається відносна стабільність щоденних коливань, які не перевищують 0,5 гривні.

Відтак, можна очікувати, що валютний коридор не зазнає суттєвих змін:

курс долара перебуватиме в межах 37 – 38 гривень за долар,

а євро – 40 – 41 гривень за євро.

Чи може фронт вплинути на курс

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій пояснює, що позитивні зміни для України на фронті майже жодним чином не вплинуть на курс.

Водночас негативні військові зміни можуть посилити тиск на гривню через погіршення настроїв українців. Але на сьогодні не проглядається жодних тенденцій, що могли б суттєво вплинути на курс.

Події на фронті мають психологічний ефект. Якщо будуть позитивні, то, скоріш за все, жодних змін на валютному ринку не буде. Якщо реалізовуватимуться якісь ризики, то настрої та очікування українців можуть погіршитися – і це може тиснути на гривню. Але поки що – принаймні, в горизонті місяця – ми не бачимо якихось серйозних подій, що могли б справити ефект на курс,

– додав Паращій.

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