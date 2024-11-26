Чи вигідно пенсіонерам продовжувати працювати: пояснили у ПФУ

Зараз в Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. Маже 3 мільйони з них продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок.

Чим відрізняються виплати працюючих та непрацюючих осіб

Працюючі пенсіонери отримують більші виплати, ніж не працюючі. Річ у тім, що громадяни, які продовжують працювати, мають пенсії, що зростають швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Хто зможе отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту

Зверніть увагу! Станом на 1 жовтня 2024 року українські пенсіонери отримують в середньому 5 385,25 гривні.

Чому пенсії працюючих осіб більші:

набуття додаткового стажу;

сплата нових внесків.

Зауважте! Середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів, станом на 1 жовтня, сягає 5 661,05 гривні.

Які пенсії мають українці зараз

Станом на 1 жовтня 2024 року, більшість українських пенсіонерів – 25,79% – мають пенсію менш як 3 тисячі гривень. У інших осіб пенсійні виплати такі: