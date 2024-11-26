Чим відрізняються виплати працюючих та непрацюючих осіб
Працюючі пенсіонери отримують більші виплати, ніж не працюючі. Річ у тім, що громадяни, які продовжують працювати, мають пенсії, що зростають швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Станом на 1 жовтня 2024 року українські пенсіонери отримують в середньому 5 385,25 гривні.
Чому пенсії працюючих осіб більші:
- набуття додаткового стажу;
- сплата нових внесків.
Зауважте! Середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів, станом на 1 жовтня, сягає 5 661,05 гривні.
Які пенсії мають українці зараз
Станом на 1 жовтня 2024 року, більшість українських пенсіонерів – 25,79% – мають пенсію менш як 3 тисячі гривень. У інших осіб пенсійні виплати такі:
- пенсію від 3 001 до 4 000 гривень мають – 17,35% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59% осіб;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;
- понад 10 000 гривень – 12,70%.