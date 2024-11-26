Чем отличаются выплаты работающих и неработающих лиц
Работающие пенсионеры получают большие выплаты, чем не работающие. Дело в том, что граждане, продолжающие работать, имеют пенсии, которые растут быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2024 года украинские пенсионеры получают в среднем 5 385,25 гривны.
Почему пенсии работающих лиц больше:
- приобретение дополнительного стажа;
- уплата новых взносов.
Заметьте! Средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров, по состоянию на 1 октября, достигает 5 661,05 гривны.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас
По состоянию на 1 октября 2024 года, большинство украинских пенсионеров – 25,79% – имеют пенсию менее 3 тысяч гривен. У других лиц пенсионные выплаты следующие:
- пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеют – 17,35% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% лиц;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;
- свыше 10 000 гривен – 12,70%.