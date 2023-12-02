Як зрозуміти чи достатньо стажу має українець для виходу на пенсію

Щоб вийти вчасно на пенсію, громадянин має отримати мінімальну кількість стажу. Ці норми визначаються рішенням ПФУ.

Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію

Кількість необхідного стажу залежить від часу виходу на пенсію. Наприклад, якщо громадянин хоче піти на заслужений відпочинок у 60 років, встановлений мінімум складає 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

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Важливо також розуміти, що пенсійна система в Україні продовжує реформуватись, тому з часом кількість необхідного стажу зростатиме. Показники для виходу на пенсію у 60 будуть такі:

у 2023 році необхідно мати щонайменше 30 років стажу

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

У 63 значення дещо знижені:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Щоб вийти на пенсію у 65, потрібно мати хоча б 15 років стажу. Інші умови діють для громадян, які можуть піти на заслужений відпочинок за вислугою років. У такому випадку вік виходу на пенсію та кількість стажу змінюється, відповідно до професії, яку має особа.