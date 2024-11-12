Плюс 54%: як українці можуть збільшити свої виплати

Українці можуть значно збільшити свої песійні виплати. Для цього потрібно продовжити працювати після настання пенсійного віку.

Як збільшити пенсію

Якщо особа продовжує працювати попри пенсійний вік, її виплати значно зростають, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Якщо відстрочка пенсії відбулася менш ніж на 60 місяців, до виплат додаватиметься по 0,5% щомісяця. Якщо відстрочка довша – по 0,75%.

Відповідно пенсія може зрости так:

1 рік – на 6%;

2 роки – на 12%;

6 років – на 54%.

Зауважте! Щоб відстрочити свою пенсію потрібно звернутися до ПФУ та попередити їх про таке рішення.