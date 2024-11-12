Как увеличить пенсию

Если лицо продолжает работать несмотря на пенсионный возраст, его выплаты значительно возрастают, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Если отсрочка пенсии состоялась менее чем на 60 месяцев, к выплатам будет добавляться по 0,5% ежемесячно. Если отсрочка длиннее – по 0,75%.

Соответственно пенсия может вырасти так:

1 год – на 6%;

2 года – на 12%;

6 лет – на 54%.

Заметьте! Чтобы отсрочить свою пенсию нужно обратиться в ПФУ и предупредить их о таком решении.