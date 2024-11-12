Как увеличить пенсию
Если лицо продолжает работать несмотря на пенсионный возраст, его выплаты значительно возрастают, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Читайте также Как и когда подать заявление на назначение пенсии по возрасту
Если отсрочка пенсии состоялась менее чем на 60 месяцев, к выплатам будет добавляться по 0,5% ежемесячно. Если отсрочка длиннее – по 0,75%.
Соответственно пенсия может вырасти так:
- 1 год – на 6%;
- 2 года – на 12%;
- 6 лет – на 54%.
Заметьте! Чтобы отсрочить свою пенсию нужно обратиться в ПФУ и предупредить их о таком решении.