Як збільшити пенсію

Якщо особа продовжує працювати попри пенсійний вік, її виплати значно зростають, передає 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Якщо відстрочка пенсії відбулася менш ніж на 60 місяців, до виплат додаватиметься по 0,5% щомісяця. Якщо відстрочка довша – по 0,75%.

Відповідно пенсія може зрости так:

1 рік – на 6%;

2 роки – на 12%;

6 років – на 54%.

Зауважте! Щоб відстрочити свою пенсію потрібно звернутися до ПФУ та попередити їх про таке рішення.