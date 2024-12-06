Погрози від Обрана: угорський лідер планує ветувати бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу. Він сказав, що це відбудеться у випадку, якщо Угорщина не отримає доступ до коштів, заморожених через занепокоєння щодо верховенства права та корупції.

Що саме сказав Орбан щодо вето

Так, у своїй заяві Орбан мав на увазі семирічний бюджет Євросоюзу на період з 2028 року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зазначається, що бюджет вимагає одностайного схвалення всіма 27 країнами-членами.

Однак угорський лідер має репутацію людини, яка затягує ухвалення спільних рішень блоку. Проте останнім часом інші 26 країн намагаються знайти способи обійти його заперечення.

Сам Віктор Орбан заявив, що його країна "безумовно отримає ці кошти".

Кошти, які ми не отримаємо у 2025 і 2026 роках, ми повинні будемо отримати у 2027 і 2028 роках, бо якщо цього не станеться, то ЄС не матиме бюджету, оскільки я не погоджуся на це,

– сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Що очікує на Угорщину

Водночас інвестори регулярно вказують на приблизно 20 мільярдів євро (21,1 мільярда доларів). Ці кошти Європейський Союз утримує від Угорщини. І це є вразливістю економіки країни.

Минулого тижня Moody's Ratings знизила прогноз для боргового рейтингу Угорщини зі "стабільного" до "негативного", посилаючись на зменшення шансів уряду розблокувати заморожені кошти Євросоюзу,

– повідомляє Bloomberg.

Орбан намагався применшити їхнє значення в середньостроковій перспективі. Він заявляв, що 12,5 мільярда євро, які Європейська комісія виділила Угорщині рік тому в обмін на законодавство для зміцнення незалежності судової системи, покриють потреби економіки до 2026 року. Тобто року виборів.

Зокрема Міністерство фінансів має оприлюднити свій план фінансування на наступний рік у п’ятницю.

Орбану потрібен весь можливий фіскальний простір, оскільки його партія "Фідес" поступається новій опозиційній групі, яка зробила розблокування коштів Євросоюз однією з ключових передвиборчих обіцянок,

– пише видання.

Цікаво! Таким чином угорський лідер був змушений вдатися до рекордних виборчих витрат у 2022 році. Так йому вдалося забезпечити собі четвертий термін поспіль.