Что именно сказал Орбан относительно вето

Так в своем заявлении Орбан имел в виду семилетний бюджет Евросоюза на период с 2028 года, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Отмечается, что бюджет требует единодушного одобрения всеми 27 странами-членами.

Однако венгерский лидер имеет репутацию человека, который затягивает принятие совместных решений блока. Однако в последнее время другие 26 стран пытаются найти способы обойти его возражения.

Сам Виктор Орбан заявил, что его страна "несомненно получит эти средства".

Средства, которые мы не получим в 2025 и 2026 годах, мы должны будем получить в 2027 и 2028 годах, потому что если этого не произойдет, то ЕС не будет иметь бюджета, поскольку я не соглашусь на это,

– сказал премьер-министр Венгрии.

Что ожидает Венгрию

В то же время инвесторы регулярно указывают на примерно 20 миллиардов евро (21,1 миллиарда долларов). Эти средства Европейский Союз удерживает от Венгрии, как на значительную слабость экономики.

На прошлой неделе Moody's Ratings снизила прогноз для долгового рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного", ссылаясь на уменьшение шансов правительства разблокировать замороженные средства Евросоюза,

– сообщает Bloomberg.

Орбан пытался преуменьшить их значение в среднесрочной перспективе. Он заявлял, что 12,5 миллиарда евро, которые Европейская комиссия выделила Венгрии год назад в обмен на законодательство для укрепления независимости судебной системы, покроют потребности экономики до 2026 года. То есть года выборов.

В частности Министерство финансов должно обнародовать свой план финансирования на следующий год в пятницу.

Орбану нужен весь возможный фискальное пространство, поскольку его партия "Фидес" уступает новой оппозиционной группе, которая сделала разблокирование средств Евросоюз одним из ключевых предвыборных обещаний,

– пишет издание.

Интересно! Таким образом венгерский лидер был вынужден прибегнуть к рекордным избирательным расходам в 2022 году. Так ему удалось обеспечить себе четвертый срок подряд.