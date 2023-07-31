Ще важчий ніж попередні: яким буде серпень для енергосистеми

Серпень може стати ще більш важким для української енергосистеми. На це можуть повпливати ремонти деяких енергоблоків.

Стан енергосистеми у серпні

За прогнозами, які опублікували в "Укренерго", серпень буде складним для енергосистеми. Все через те, що в останній місяць літа ще більше енергоблоків будуть у ремонтах. Відтак виробництво електроенергії зменшиться.

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Крім того, через бойові дії та з інших причин в Україні ще досі знеструмлені 402 населені пункти.

Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами,

– повідомляють в "Укренерго".

Як можна допомогти українській енергосистемі

У відомстві заявляють, що

В "Укренерго" радять українцям ощадливо споживайте електроенергію, а саме:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Зараз ремонти на теплових та гідроелектростанціях продовжуються. Крім того, йдуть планові ремонти на деяких атомних енергоблоках.

Як зазначив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підготовка до зимового періоду 2023 року становить 60%. А до 1 жовтня планується 100% готовність по всіх об'єктах.