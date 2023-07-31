Состояние энергосистемы в августе

По прогнозам, опубликованным в "Укрэнерго", август будет сложным для энергосистемы. Все потому, что в последний месяц лета еще больше энергоблоков будут в ремонтах. Следовательно, производство электроэнергии уменьшится.

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Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам в Украине до сих пор обесточены 402 населенных пункта.

Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно снизит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономное использование электроэнергии потребителями,

– сообщают в "Укрэнерго".

Обратите внимание! В ведомстве заявляют, что В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется.

Как можно помочь украинской энергосистеме

В "Укрэнерго" советуют украинцам бережно потреблять электроэнергию, а именно:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

В настоящее время ремонты на тепловых и гидроэлектростанциях продолжаются. Кроме того, идут плановые ремонты на некоторых атомных энергоблоках.

Как отметил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске премьер-министр Денис Шмигаль, подготовка к зимнему периоду 2023 составляет 60%. К 1 октября планируется 100% готовность по всем объектам.