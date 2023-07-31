Стан енергосистеми у серпні
За прогнозами, які опублікували в "Укренерго", серпень буде складним для енергосистеми. Все через те, що в останній місяць літа ще більше енергоблоків будуть у ремонтах. Відтак виробництво електроенергії зменшиться.
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Крім того, через бойові дії та з інших причин в Україні ще досі знеструмлені 402 населені пункти.
Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами,
– повідомляють в "Укренерго".
Як можна допомогти українській енергосистемі
В "Укренерго" радять українцям ощадливо споживайте електроенергію, а саме:
- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Зараз ремонти на теплових та гідроелектростанціях продовжуються. Крім того, йдуть планові ремонти на деяких атомних енергоблоках.
Як зазначив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підготовка до зимового періоду 2023 року становить 60%. А до 1 жовтня планується 100% готовність по всіх об'єктах.