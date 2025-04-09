Чи будуть в Україні відключення світла через похолодання

Попри різке зниження температури та перші заморозки, енергосистема України залишається стабільною. Втім, через похолодання зросли обсяги споживання електроенергії.

Чи відключатимуть світло

Наразі відключень світла для споживачів не планується, передає 24 Канал з посиланням на "Урядовий портал".

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Як пояснив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко, баланс енергосистеми підтримується завдяки власній генерації та імпорту електроенергії з країн ЄС.

Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів,

– каже Замулко.

Він також додав, що в країні активно встановлюють сонячні електростанції, а з Європи надходить гуманітарна допомога у вигляді обладнання для відновлюваної енергетики з накопичувачами. Це додатково зміцнює енергосистему та знижує ризики в умовах підвищеного навантаження.

Останніми днями, на тлі погодного погіршення, у медіа та соцмережах з’явилися повідомлення про ймовірне повернення графіків відключень.

Зауважте! В "Укренерго" спростували ці чутки й запевнили: жодних планових обмежень не запроваджується. Водночас у компанії підтвердили, що тимчасове похолодання справді спричинило зростання споживання електроенергії.