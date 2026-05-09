Через нові вимоги українці працюватимуть довше: кому прийдеться відкласти пенсію

В Україні поступово підвищують вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Через це для частини громадян пенсійний вік фактично зміщується, а право на виплати доведеться отримувати на кілька років пізніше.

Чи зростає пенсійний вік в Україні?

В Україні триває поступова трансформація пенсійної системи, яка фактично змінює саму логіку виходу на пенсію. Формально пенсійний вік у країні не підвищують, однак на практиці дедалі більше українців змушені працювати довше через щорічне збільшення вимог до страхового стажую

Ця модель закладена у пенсійну реформу, розраховану до 2028 року. Її головний принцип полягає у тому, що право на пенсію тепер дедалі сильніше залежить не від віку, а від кількості років офіційної зайнятості та сплати внесків до Пенсійного фонду України.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. А вже у 2027 році ця вимога зросте до 34 років, а у 2028 році аж до 35 років

Зверніть увагу! Аналогічно підвищуються й вимоги для виходу на пенсію у 63 роки: з 23 років стажу у 2026 році до 25 років у 2028 році.

Фактично це означає приховане підвищення пенсійного віку без офіційної зміни цифри у 60 років у законодавстві. Людина може формально досягти пенсійного віку, але без достатнього стажу не зможе отримати виплати й буде змушена працювати далі або чекати до 63 чи навіть 65 років.

Чому вимоги до виходу на пенсію в Україні зростають?

Ключова причина такої політики полягає у демографічній та фінансовій ситуації. Українська пенсійна система працює за солідарним принципом, коли нинішні працівники фактично утримують нинішніх пенсіонерів. Водночас кількість людей працездатного віку поступово скорочується, а навантаження на Пенсійний фонд зростає.

Довідково! Додатковий тиск створюють війна, трудова міграція та високий рівень тіньової зайнятості. Частина українців або працює неофіційно, або має тривалі перерви у сплаті внесків.

У результаті людина може десятиліттями працювати фактично, але не накопичити необхідного страхового стажу для пенсії у 60 років. Саме тому реформа поступово змінює поведінку ринку праці. Держава фактично стимулює офіційну зайнятість, адже кожен рік роботи без сплати ЄСВ автоматично збільшує ризик пізнішого виходу на пенсію.

Через це страховий стаж перетворюється не просто на формальність, а на один із головних фінансових активів людини перед старістю.

Хто може не вийти на пенсію у 2027 році?

Водночас така модель має і соціальні ризики. Найвразливішими стають люди передпенсійного віку, які втратили роботу або працювали у секторах із високою часткою неофіційної зайнятості. Для них проблема полягає не лише у нестачі стажу, а й у складності знайти офіційну роботу після 55-60 років.

У результаті пенсійна система України поступово переходить до європейської логіки довшої участі у ринку праці. Проте на відміну від багатьох країн ЄС, цей процес відбувається в умовах війни, економічної нестабільності та значного тіньового сектору.

Відтак це і робить питання страхового стажу одним із найчутливіших для майбутніх пенсіонерів.

