Більше ніж у США: скільки українські спортсмени заробляють за медалі на Олімпіаді-2024

Менш як за тиждень закінчуються Літні Олімпійські ігри у Парижі. Україна наразі має вже сім призових медалей, серед яких два золота. За такі результати держава виплачує спортсменам одноразові винагороди, які є різними в кожній із країн світу. Цікаво, що за золото українцям платять навіть більше, ніж у США.

Скільки український спортсмен може отримати за медаль на Олімпіаді

Як розповів очільник НОК Вадим Гутцайт, преміальні за золоту, срібну та бронзову медалі цьогоріч становитимуть від 125 тисяч доларів до 80 тисяч доларів.

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Зокрема, 125 тисяч доларів – за золото Олімпіади,

100 тисяч – за срібло,

80 тисяч – за бронзу.

Олімпійські ігри влітку 2024 року стартували з 26 липня та триватимуть до 11 серпня. Цьогоріч на літніх іграх беруть участь 140 українців.

Водночас попри чималі, але одноразові виплати призерам, на олімпіадах українські спортсмени часто критикують умови розвитку. Наприклад, ще у далекому 2018 році українська фігуристка Олена Савченко виграла золото, але принесла його не Україні, а саме Німеччині. Фігуристка заявила, що виїхала з України через погані умови та фінансування.

Про проблеми говорить й Жан Беленюк, український спортсмен. В одному з інтерв'ю за 2020 рік, перед Літніми Олімпійськими іграми, він розповів, що спортсменам приділяють мало уваги, зокрема у фінансовому питанні.

Наприклад, покращення житлових умов для спортсменів. Адже за словами Беленюка, призові за перемогу на іграх не дають змоги покращити житлові умови.

Наразі відомо про сім призових медалей:

золото – Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна першість), Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту);

– Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна першість), Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту); срібло – Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси);

– Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси); бронза – Ольга Харлан (фехтування на шаблях, особиста першість), Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту), Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота).

Виплати атлетам в інших країнах

За даними Forbes, призовий фонд за золоту, срібну чи бронзову медаль на Олімпійських іграх відрізняється у кожній країні. Якщо коротко, то він залежить від імовірності перемоги, тобто чи вона вища, тим і більше винагорода.

Яким призерам платять найменші виплати За золоту медаль на Олімпійських іграх австралійці отримують всього лише 13 340 доларів, таджикистанці – 14 000 доларів, данці – 14 406 доларів, канадці – 14 608 доларів, німці – 21 490 доларів.

За золоту медаль в США платять втричі менша, ніж в Україні – лише 37 500 доларів. Крім того, гроші спортсменам виплачуються з державного бюджету в Україні, а в США це відбувається за кошт громадських організацій.

Водночас до трійки лідерів, де платять найвищі виплати, входять:

Гонконг – 768 000 доларів,

Ізраїль – 275 000 доларів,

Сербія – 218 000 доларів.

Які найунікальніші призи отримували призери

У світі поки найбільша одноразова виплата була виплачена урядом Саудівської Аравії каратисту Тарег Хамеді – це 5 мільйонів саудівських ріалів, тобто близько 1,33 мільйона доларів.

А от деякі країни обирають не тільки грошові нагороди – китайська спортивна стрільчиня Ї Сілін за золото на Олімпіаді в Лондоні у 2012-му отримала понад 1 мільйон доларів, авто за 30 тисяч доларів та алкоголь.

А одним із найекстравагантніших варіантів винагороди для олімпійських чемпіонів з парного бадмінтону був від індонезійського уряду – одноразова виплата, корови, будинок та власний ресторан фрикадельок.