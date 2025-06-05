Сім’ям загиблих у полоні виплатять по 15 мільйонів

Родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні, більше не доведеться відстоювати своє право на отримання допомоги від держави. Верховна Рада ухвалила рішення щодо виплати 15 мільйонів сім’ям військових.

Яке рішення щодо виплати 15 мільйонів ухвалила Рада

Наразі норма закону щодо військових, котрі загинули у полоні тлумачаться неоднозначно, тому часто сім’ї загиблих змушені доводити своє право на виплати у судах. Однак законопроєкт №13168 уточнює порядок виплати грошової допомоги, передає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Також виплати допомоги родичам загиблих у полоні, Верховна Рада у новому законопроєкті передбачає зміни й для самих військовослужбовців.

Пропонується подовжити термін, під час якого військові можуть оформити документи на отримання допомоги від держави після поранення чи хвороби, але без встановлення інвалідності. Його збільшать з 3 місяців до 1 року після звільнення зі служби.

Законопроєкт також уточнює розмір грошової допомоги у випадку втрати працездатності.

Його розраховуватимуть на основі прожиткового мінімуму станом на 1 січня того року, коли була встановлена інвалідність.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню.

Варто знати! У Раді наголосили, що новий законопроєкт покликаний усунути правову невизначеність та посилити соціальний захист військових і їхніх родин.