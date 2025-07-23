Виплати військовим: хто зможе отримати 70 000 гривень у серпні

Наразі чимало українців перебуває на передовій. Ці громадяни отримують від держави додаткові кошти за захист суверенності та незалежності України.

Кому з військових виплатять 70 000 гривень у серпні?

Йдеться про виплату у 70 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони країни.

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Згідно з чинним законодавством, на час дії воєнного стану військові мають право на додаткову одноразову грошову винагороду. Таким чином військовослужбовці можуть отримати 70 тисяч гривень за кожні 30 діб:

за бойові чи спеціальні дії на лінії зіткнення з противником на відстані виконання завдань військовими частинами першого ешелону оборони чи наступу або контрнаступу до ротного опорного пункту;

за аналогічні завдання, виконані на окупованих територіях;

за завдання, проведені на локації між позиціями Сил оборони та ворожої армії на територіях виконання бойових дій;

за завдання, що були виконані на території противника.

Важливо! Крім того, військові також повинні мати підтвердження про виконання бойових завдань.

Винагорода призначається, ґрунтуючись на таких моментах:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій або донесення;

рапорт чи донесення командира підрозділу або групи щодо здійснення таких завдань кожним військовослужбовцем.

Що робити, якщо виплату не нарахують або відмовлять? У разі ненарахування виплат, людина має звернутися до командування та подати запит до фінансової служби частини. А у разі необґрунтованої відмови — звернутися до військової прокуратури чи омбудсмена.

Зауважте! Накази щодо винагороди мають видавати до 5 числа кожного місяця.