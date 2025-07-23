Виплати військовим: хто зможе отримати 70 000 гривень у серпні
- Військові, що виконують бойові завдання на передовій, можуть отримати грошові виплати у розмірі 70 000 гривень за кожні 30 діб служби.
- Виплати призначаються на основі бойових наказів, журналів бойових дій або донесень командирів.
Наразі чимало українців перебуває на передовій. Ці громадяни отримують від держави додаткові кошти за захист суверенності та незалежності України.
Кому з військових виплатять 70 000 гривень у серпні?
Йдеться про виплату у 70 000 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони країни.
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Згідно з чинним законодавством, на час дії воєнного стану військові мають право на додаткову одноразову грошову винагороду. Таким чином військовослужбовці можуть отримати 70 тисяч гривень за кожні 30 діб:
- за бойові чи спеціальні дії на лінії зіткнення з противником на відстані виконання завдань військовими частинами першого ешелону оборони чи наступу або контрнаступу до ротного опорного пункту;
- за аналогічні завдання, виконані на окупованих територіях;
- за завдання, проведені на локації між позиціями Сил оборони та ворожої армії на територіях виконання бойових дій;
- за завдання, що були виконані на території противника.
Важливо! Крім того, військові також повинні мати підтвердження про виконання бойових завдань.
Винагорода призначається, ґрунтуючись на таких моментах:
- бойовий наказ (бойове розпорядження);
- журнал бойових дій або донесення;
- рапорт чи донесення командира підрозділу або групи щодо здійснення таких завдань кожним військовослужбовцем.
Що робити, якщо виплату не нарахують або відмовлять?
У разі ненарахування виплат, людина має звернутися до командування та подати запит до фінансової служби частини. А у разі необґрунтованої відмови — звернутися до військової прокуратури чи омбудсмена.
Зауважте! Накази щодо винагороди мають видавати до 5 числа кожного місяця.