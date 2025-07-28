Виплати сім'ям загиблих у полоні військовослужбовців: Зеленський підписав важливий закон

Рідні загиблих у полоні військовослужбовців зможуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі не менш як 15 мільйонів. Закон щодо відповідних виплат 28 липня підписав президент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

До теми Родинам загиблих у полоні військових платитимуть 15 мільйонів гривень

Що відомо про виплати родинам загиблих у полоні військовослужбовців?

Президент розповів, що підписав закон, про який говорив з рідними українців в російському полоні, а також зі звільненими захисниками, які вже повернулися додому.

Закон відновлює справедливість, розв'язує фінансове питання, – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України,

– заявив Володимир Зеленський.

Зауважимо, відповідно до цього закону, розмір одноразової грошової допомоги, яка виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час перебування у полоні, не може становити менше ніж 15 мільйонів гривень.

Важливо! Раніше у Міноборони наголосили, що закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги, незалежно від причини настання смерті. Однак норма не поширюється на тих військовослужбовців, які добровільно здалися в полон ворогу.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників і захисниць. Вічна пам'ять і слава Героям!