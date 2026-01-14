Дивіденди відкладаються: Трамп забув про обіцянку виплатити по 2 тисячі з тарифів

Президент США Дональд Трамп обіцяв виплатити американцям по 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених ним нових тарифів на імпортні товари. Однак про свою обіцянку він, схоже, забув.

Що Трамп говорить про дивіденди?

Під час нещодавнього спілкування із пресою журналістка The New York Times Кеті Роджерс запитала у Трампа, коли чекати обіцяні тарифні дивіденди, але він розгубився, передає 24 Канал з посиланням на USA Today.

Дивіться також Американське "покарання" за торгівлю з Іраном: Трамп уводить нові мита

Я це зробив? Коли я це зробив? Ну, я маю на увазі... я дав 1 776 доларів для військових,

– заявив Трамп, маючи на увазі так звані "дивіденди для воїнів", які нещодавно отримали військовослужбовці США.

Згодом президент все ж таки пообіцяв, що американці отримають виплати по 2 тисячі з прибутків від тарифів.

Ну, я збираюся. Тарифні надходження настільки значні, що я зможу видати 2 тисячі. Думаю, десь наприкінці року,

– додав Трамп.

Зауважте! На початку січня 2026 року Трамп заявив, що країна "вже отримала і скоро отримає понад 600 мільярдів доларів від тарифів". Проте офіційні дані не підтверджують цю цифру. За інформацією Митної та прикордонної служби США, з 20 січня до 15 грудня минулого року США зібрали понад 200 мільярдів доларів тарифів на підставі більш ніж 40 указів, підписаних президентом.

Про які кошти йде мова?

Ще в липні 2025 року Трамп висунув ідею спрямувати частину тарифних надходжень на виплати платникам податків у вигляді одноразових дивідендів до 2 тисячі доларів.

Пізніше у листопаді президент говорив, що дивідендні чеки надійдуть американцям "ймовірно в середині наступного року".

За задумом Трампа, виплати не стосуватимуться громадян із високими доходами, а призначатимуться людям з низькими і середніми доходами, написав він у Truth Social.

Ми виплатимо дивіденди людям із середнім і нижчим рівнем доходу — приблизно 2 000 доларів. А решту тарифних коштів використаємо для скорочення державного боргу,

– зазначив Трамп.

Варто знати! Три незалежні аналітичні групи у США провели оцінку ініціативи Трампа щодо виплати 2 тисяч доларів. Результати свідчать, що програма дивідендних виплат може коштувати дорожче, ніж держава отримає від тарифів за рік – понад 600 мільярдів доларів.

Що відомо про тарифи Трампа?