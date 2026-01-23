Уряд запустив програму виплат робітникам, які беруть участь в аварійних роботах

Уряд за ініціативою президента Володимира Зеленського дав старт експериментальній програмі підтримки фахівців аварійно-ремонтних бригад, які забезпечують відновлення електро-, тепло-, водопостачання в Україні. Їм виплачуватимуть додаткову допомогу.

У межах проєкту працівники зможуть отримувати щомісячну державну виплату в розмірі 20 тисяч гривень. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський, мініср енергетики Денис Шмигаль і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Втрати шокували, – експерт емоційно нагадав, у яких умовах цілодобово працюють енергетики

Що відомо про допомогу робітникам аварійних робіт?

Допомогу по 20 тисяч щомісяця нараховуватимуть із січня по березень 2026 року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому, зазначила Свириденко.

Доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися з прем’єр-міністром, із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди їх отримають,

– повідомив Зеленський.

Програма поширюється на співробітників підприємств незалежно від форми власності. Йдеться про працівників паливно-енергетичної сфери, житлово-комунального господарства, а також "Укрзалізниці" – від бригадирів до рядових спеціалістів, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Механізм отримання виплат максимально спрощений і переведений у цифровий формат. Передбачено:

створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;

подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;

інформування кожного через Дію або смс про право на отримання підтримки;

перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи СМС,

– зазначила Свириденко.

Уряд запровадив допомогу для українського бізнесу