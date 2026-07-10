Українці зможуть отримувати щомісячні виплати: кому передбачені 50 тисяч гривень

Уряд розширив можливості отримувати виплати деяким особам. Йдеться про грошові виплати у розмірі 50 тисяч гривень.

Хто зможе отримати гроші від уряду

Кошти насамперед передбачені для військових, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування, про що повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виплату зможуть отримати не тільки військовослужбовці, а ще й поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

Це захисники та захисниці країни, які потребують стаціонарного лікування більше, ніж 30 днів – через різні захворювання, поранення, контузію чи каліцтво.

Завдання держави – забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону,

– написала Свириденко.

Тобто уряд продовжує розширювати підтримку військових, які захищають суверенність держави. Це робиться, зокрема, за допомогою грошових виплат та допомог, що мають покращувати життя захисників та захисниць.

Що ще варто знати про виплати військовим

В Україні прагнуть збільшити грошові виплати для іноземних військових. Вони зростуть зі 130 до 300 тисяч гривень.

Також українцям розказали про систему нарахування виплат за червень поточного року. Таким чином, гроші надійдуть після роз'яснень порядку, видання наказів, надходження документів тощо.