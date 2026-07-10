Кто сможет получить деньги от правительства

Средства в первую очередь предусмотрены для военных, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении, о чем сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплату смогут получить не только военнослужащие, но и полицейские, а также сотрудники службы гражданской защиты, которые находились в российском плену.

Это защитники и защитницы страны, которым требуется стационарное лечение сроком более 30 дней – из-за различных заболеваний, ранений, контузий или увечий.

Задача государства – обеспечить достойную жизнь всем защитникам и защитницам, пережившим нечеловеческие условия российского плена,

– написала Свириденко.

То есть правительство продолжает расширять поддержку военных, защищающих суверенитет государства. Это делается, в частности, с помощью денежных выплат и пособий, призванных улучшить жизнь защитников и защитниц.

Что еще стоит знать о выплатах военным

В Украине стремятся увеличить денежные выплаты иностранным военным. Они вырастут со 130 до 300 тысяч гривен.

Также украинцам рассказали о системе начисления выплат за июнь текущего года. Таким образом, деньги поступят после разъяснения порядка, издания приказов, поступления документов и т. д.