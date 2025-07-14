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Економіка Соцвиплати Допомога українцям у Польщі: які виплати й пільги доступні
14 липня, 18:05
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Допомога українцям у Польщі: які виплати й пільги доступні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Українці в Польщі мають право на легальне перебування, отримують фінансову допомогу для дітей, безкоштовні медичні послуги, і доступ до освіти.
  • Діють податкові пільги для підприємців, безкоштовні юридичні консультації та інтеграційні програми, включаючи курси польської мови.

З початком повномасштабної війни Польща почала надавати українцям тимчасовий прихисток. У межах програми доступні різні види виплат.

Які виплати є українцям в Польщі?

Громадяни України, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, автоматично отримали право на легальне перебування, повідомляє 24 Канал з посиланням на "UNHCR Польща".

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Діти українців, що отримали тимчасовий захист в Польщі, мають право на участь у польських програмах підтримки сімей. 

  • 800+ (800 злотих кожного місяця на одну дитину до досягнення нею 18-річчя);
  • допомога до школи Dobry start для закупівлі канцтоварів та приладдя до школи у розмірі 300 злотих;
  • сімейний капітал (для дітей до віку 12 місяців виплати щомісяця). 

Крім того, медичні послуги надаються безкоштовно в межах державної системи охорони здоров’я, а діти мають право на навчання в польських школах і дитячих садках. 

Пільги для українців у Польщі

Українці, як і поляки, можуть починати власну справу в Польщі. Для цього для них дії пільга, яка виставляє ті ж умови, що й для поляків. 

Доступні також податкові пільги для підприємців: протягом перших шести місяців можна не платити внески до ZUS (ulga na start), а потім ще два роки користуватися зниженою ставкою, що є суттєвою підтримкою для молодих підприємців. 

Для українців у Польщі, які потребують юридичної підтримки багато польських адвокатів і юридичних фірм надають безкоштовні або пільгові консультації. 

Польща також пропонує інтеграційні програми, які допомагають адаптуватися. Серед них – безкоштовні курси польської мови, профорієнтаційна підтримка, консультації з працевлаштування або створення бізнесу.  