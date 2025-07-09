Більше ніж 860 гривень: як може зрости розмір виплат на дитину в Україні

У Мінсоцполітики пропонують збільшити розмір виплат, які отримують новоспечені батьки при народженні дитини. Так щомісяця замість 860 гривень можна буде отримувати кілька тисяч гривень.

Як пропонують збільшити розмір виплат на дитину

На розгляд Кабміну передали законопроєкт із пропозицією збільшити розмір виплат при народженні дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу".

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За словами міністерки соціальної політики Дарії Марчак, одноразовим платежем після народження кожної дитини пропонують платити 50 000 гривень. Також, за її словами, пропонують збільшити і щомісячну виплату на дитину, яка нині становить 860 гривень. Конкретну цифру все ще погоджують.

З першого до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень. Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць,

– зазначила Дарія Марчак.

Якщо уряд підтримає цей законопроєкт, його подадуть до парламенту. За словами Дарії Марчак, нині ведуть комунікацію з Мінфіном, щоб забезпечити підвищення з нового року. Якщо проєкт погодять, то він може набути чинності з 1 січня 2026 року.

Який зараз розмір виплат на дитину в Україні

Виплати при народженні дитини у 2025 році залишилися незмінними у порівнянні з попередніми роками. Розмір виплат складає 41 280 гривень:

10 320 гривень – одразу після народження дитини;

Решта суми (30 60 гривень) – до 3 років – рівними частинами по 860 гривень протягом 36 місяців.

Сума виплат при народженні дитини не залежить від того, перший це малюк у сім’ї, другий чи третій.