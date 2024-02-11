Пенсії для людей з інвалідністю: як виплати отримують у 2024 році

Повна або часткова втрата здоров’я дає людині право на отримання статусу непрацездатного та оформлення пенсії по інвалідності. Відтак люди, які мають інвалідність І, II та III груп отримують державну матеріальну допомогу.

Які виплати отримують люди з інвалідністю

Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком:

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люди з інвалідністю І групи отримують – 100% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи — 90% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком.

Відповідно мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності цьогоріч є наступними:

для інвалідів І групи — 2 760 гривень;

для непрацюючих інвалідів II та III груп — 2 520 гривень;

для працюючих інвалідів II та III груп — 2 093 гривень.

Тривалість необхідного страхового стажу для отримання державної допомоги залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності. Мінімальний страховий стаж – 15 років.

Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю.

Пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, є наступним:

І група інвалідності — 8 187,48 гривні;

II група інвалідності — 6 549,98 гривні;

III група інвалідності — 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійних виплат:

І група інвалідності — 13 376,21 гривні;

II група інвалідності — 10 700,97 гривні;

III група інвалідності — 8 025,73 гривні.

На основі чого визначають розміри пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС Такі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.

Пенсії військовослужбовців

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності та становить:

І група — 100% від суми грошового забезпечення;

II група — 80% від суми грошового забезпечення;

III група — 60% від суми грошового забезпечення

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій цьогоріч встановлені на такому рівні:

І група — 13 604,50 гривень;

II група — 10 988,25 гривні;

III група — 7534,80 гривень.

При цьому, пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються, якщо:

інвалідність, що настала під час військової служби;

Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби;

інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.

Причину виникнення проблем зі здоров'ям, групу, час настання інвалідності і термін, на який вона встановлюється, визначають органи медико-соціальної експертизи (МСЕК) або спеціальні комісії.