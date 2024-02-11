Какие выплаты получают люди с инвалидностью
Расчет пенсии по инвалидности осуществляется на основе группы инвалидности и процента от пенсии, начисляемой по возрасту:
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- люди с инвалидностью І группы получают – 100% от пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы - 90% от пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту.
Соответственно минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности в этом году являются следующими:
- для инвалидов І группы - 2 760 гривен;
- для неработающих инвалидов II и III групп - 2 520 гривен;
- для работающих инвалидов II и III групп - 2 093 гривен.
Если человеку установили инвалидность после достижения пенсионного возраста, то есть после 60 лет, то он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или по инвалидности.
Пенсии пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, которая произошла из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, является следующим:
- І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;
- ІІ группа инвалидности - 6 549,98 гривны;
- III группа инвалидности - 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривны.
В то же время для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионных выплат:
- І группа инвалидности - 13 376,21 гривны;
- ІІ группа инвалидности - 10 700,97 гривны;
- ІІІ группа инвалидности - 8 025,73 гривны.
На основе чего определяют размеры пенсий пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭСТакие пенсии определяются на основе компенсации фактических потерь. Размер пенсии зависит от заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы. Или же от пятикратной величины минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января соответствующего года.
Пенсии военнослужащих
Размер пенсии зависит от причины инвалидности и составляет:
- I группа - 100% от суммы денежного обеспечения;
- II группа - 80% от суммы денежного обеспечения;
- III группа - 60% от суммы денежного обеспечения
Для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные размеры пенсий в этом году установлены на таком уровне:
- I группа - 13 604,50 гривен;
- II группа - 10 988,25 гривны;
- III группа - 7534,80 гривны.
При этом, пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются, если:
- инвалидность, наступившая во время военной службы;
- Инвалидность, наступившая не позднее чем через три месяца после увольнения со службы;
- инвалидность, наступившая после трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболеваний, связанных с военной службой.