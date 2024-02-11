Какие выплаты получают люди с инвалидностью

Расчет пенсии по инвалидности осуществляется на основе группы инвалидности и процента от пенсии, начисляемой по возрасту:

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люди с инвалидностью І группы получают – 100% от пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы - 90% от пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту.

Соответственно минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности в этом году являются следующими:

для инвалидов І группы - 2 760 гривен;

для неработающих инвалидов II и III групп - 2 520 гривен;

для работающих инвалидов II и III групп - 2 093 гривен.

Обратите внимание! Продолжительность необходимого страхового стажа для получения государственной помощи зависит от возраста лица на момент установления инвалидности. Минимальный страховой стаж – 15 лет.

Если человеку установили инвалидность после достижения пенсионного возраста, то есть после 60 лет, то он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или по инвалидности.

Пенсии пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, которая произошла из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, является следующим:

І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;

ІІ группа инвалидности - 6 549,98 гривны;

III группа инвалидности - 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривны.

В то же время для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионных выплат:

І группа инвалидности - 13 376,21 гривны;

ІІ группа инвалидности - 10 700,97 гривны;

ІІІ группа инвалидности - 8 025,73 гривны.

На основе чего определяют размеры пенсий пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС Такие пенсии определяются на основе компенсации фактических потерь. Размер пенсии зависит от заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы. Или же от пятикратной величины минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января соответствующего года.

Пенсии военнослужащих

Размер пенсии зависит от причины инвалидности и составляет:

I группа - 100% от суммы денежного обеспечения;

II группа - 80% от суммы денежного обеспечения;

III группа - 60% от суммы денежного обеспечения

Для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные размеры пенсий в этом году установлены на таком уровне:

I группа - 13 604,50 гривен;

II группа - 10 988,25 гривны;

III группа - 7534,80 гривны.

При этом, пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются, если:

инвалидность, наступившая во время военной службы;

Инвалидность, наступившая не позднее чем через три месяца после увольнения со службы;

инвалидность, наступившая после трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболеваний, связанных с военной службой.

Обратите внимание! Причину возникновения проблем со здоровьем, группу, время наступления инвалидности и срок, на который она устанавливается, определяют органы медико-социальной экспертизы (МСЭК) или специальные комиссии.