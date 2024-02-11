Які виплати отримують люди з інвалідністю
Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком:
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- люди з інвалідністю І групи отримують – 100% від пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи — 90% від пенсії за віком;
- люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком.
Відповідно мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності цьогоріч є наступними:
- для інвалідів І групи — 2 760 гривень;
- для непрацюючих інвалідів II та III груп — 2 520 гривень;
- для працюючих інвалідів II та III груп — 2 093 гривень.
Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю.
Пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, є наступним:
- І група інвалідності — 8 187,48 гривні;
- II група інвалідності — 6 549,98 гривні;
- III група інвалідності — 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривні.
Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійних виплат:
- І група інвалідності — 13 376,21 гривні;
- II група інвалідності — 10 700,97 гривні;
- III група інвалідності — 8 025,73 гривні.
На основі чого визначають розміри пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕСТакі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.
Пенсії військовослужбовців
Розмір пенсії залежить від причини інвалідності та становить:
- І група — 100% від суми грошового забезпечення;
- II група — 80% від суми грошового забезпечення;
- III група — 60% від суми грошового забезпечення
Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій цьогоріч встановлені на такому рівні:
- І група — 13 604,50 гривень;
- II група — 10 988,25 гривні;
- III група — 7534,80 гривень.
При цьому, пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються, якщо:
- інвалідність, що настала під час військової служби;
- Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби;
- інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.