Які виплати отримують люди з інвалідністю

Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком:

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люди з інвалідністю І групи отримують – 100% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи — 90% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком.

Відповідно мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності цьогоріч є наступними:

для інвалідів І групи — 2 760 гривень;

для непрацюючих інвалідів II та III груп — 2 520 гривень;

для працюючих інвалідів II та III груп — 2 093 гривень.

Зверніть увагу! Тривалість необхідного страхового стажу для отримання державної допомоги залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності. Мінімальний страховий стаж – 15 років.

Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю.

Пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, є наступним:

І група інвалідності — 8 187,48 гривні;

II група інвалідності — 6 549,98 гривні;

III група інвалідності — 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійних виплат:

І група інвалідності — 13 376,21 гривні;

II група інвалідності — 10 700,97 гривні;

III група інвалідності — 8 025,73 гривні.

На основі чого визначають розміри пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС Такі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.

Пенсії військовослужбовців

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності та становить:

І група — 100% від суми грошового забезпечення;

II група — 80% від суми грошового забезпечення;

III група — 60% від суми грошового забезпечення

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій цьогоріч встановлені на такому рівні:

І група — 13 604,50 гривень;

II група — 10 988,25 гривні;

III група — 7534,80 гривень.

При цьому, пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються, якщо:

інвалідність, що настала під час військової служби;

Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби;

інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.

Зверніть увагу! Причину виникнення проблем зі здоров'ям, групу, час настання інвалідності і термін, на який вона встановлюється, визначають органи медико-соціальної експертизи (МСЕК) або спеціальні комісії.