Нові правила для осіб з інвалідністю: Кабмін виділить більше грошей

Кабмін ухвалив два нових законопроєкти. Вони регламентують соціальні послуги та страхові виплати для осіб з інвалідністю.

Виплати по інваліності

Ці законопроєкти мають на меті наблизити Україну до Європи, передає 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи.

Кабмін схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати.

Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу,

– сказав він.

Запропоновані зміни збільшують оплачуване лікування та реабілітацію з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення за цей період. Так система станесправедливішою, а статус інвалідності зберігається.

Зауважте! Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки,

– додав він.

Суть законопроєктів зводиться до: