На які надбавки можуть розраховувати українські пенсіонери

Українці можуть значно підвищити свої виплати, завдяки надбавкам.. Додаткові виплати надаються відповідно до віку, статусу пенсіонера, його діяльності.

Як збільшити розмір пенсії

Завдяки надбавкам можна значно збільшити виплати, які отримують пенсіонери. Деякі доплати нараховуються автоматично, а певні призначаються індивідуально.

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Які існують додаткові виплати для пенсіонерів в Україні:

За дітей

Таку виплату можуть отримати українці, які мають на утриманні осіб до 18 років. Сума надбавки складає – 150 гривень за кожну дитину.

Щоб отримати цю виплату, потрібно звернутися у ПФУ та надати відповідні документи, що засвідчують проживання неповнолітньої особи разом з вами.

За донорство

Ця набавка надається українцям, що мають статус почесного донора.

Аби отримати статус почесного донора, особа має здати 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові безкоштовно.

Розмір цієї доплати зараз – 258,9 гривні. Виплата може підвищуватись відповідно до збільшення прожиткового мінімуму.

За додатковий стаж

Якщо особа отримала страховий стаж ​​понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), пенсійні виплати підвищуються на 1% від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен додатковий рік.

За віком

Зараз мінімальний прожитковий мінімум для осіб, що не працюють – 2 093 гривні.

Ця надбавка нараховується автоматично.

300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Тобто, коли пенсіонер досягає визначеного віку, до його пенсії у цьому ж місяці дораховується надбавка.

За умови особливих потреб

Надбавку 800 гривень можуть отримати:

пенсіонери після 80 років, що проживають на самоті;

особи, що потребують особливого догляду;

громадяни, які не мають близьких працездатних родичів.

За оформленням цієї виплати, пенсіонер має звернутися у ПФУ.