Як збільшити розмір пенсії

Завдяки надбавкам можна значно збільшити виплати, які отримують пенсіонери. Деякі доплати нараховуються автоматично, а певні призначаються індивідуально.

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Які існують додаткові виплати для пенсіонерів в Україні:

  • За дітей

Таку виплату можуть отримати українці, які мають на утриманні осіб до 18 років. Сума надбавки складає – 150 гривень за кожну дитину.

Щоб отримати цю виплату, потрібно звернутися у ПФУ та надати відповідні документи, що засвідчують проживання неповнолітньої особи разом з вами.

  • За донорство

Ця набавка надається українцям, що мають статус почесного донора.

Розмір цієї доплати зараз – 258,9 гривні. Виплата може підвищуватись відповідно до збільшення прожиткового мінімуму.

  • За додатковий стаж

Якщо особа отримала страховий стаж ​​понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), пенсійні виплати підвищуються на 1% від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен додатковий рік.

  • За віком

Ця надбавка нараховується автоматично.

  • 300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;
  • 496 гривень – від 75 до 79 років;
  • 570 гривень – від 80 років.

Тобто, коли пенсіонер досягає визначеного віку, до його пенсії у цьому ж місяці дораховується надбавка.

  • За умови особливих потреб

Надбавку 800 гривень можуть отримати:

  • пенсіонери після 80 років, що проживають на самоті;
  • особи, що потребують особливого догляду;
  • громадяни, які не мають близьких працездатних родичів.

За оформленням цієї виплати, пенсіонер має звернутися у ПФУ.