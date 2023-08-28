Як збільшити розмір пенсії
Завдяки надбавкам можна значно збільшити виплати, які отримують пенсіонери. Деякі доплати нараховуються автоматично, а певні призначаються індивідуально.
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Які існують додаткові виплати для пенсіонерів в Україні:
- За дітей
Таку виплату можуть отримати українці, які мають на утриманні осіб до 18 років. Сума надбавки складає – 150 гривень за кожну дитину.
Щоб отримати цю виплату, потрібно звернутися у ПФУ та надати відповідні документи, що засвідчують проживання неповнолітньої особи разом з вами.
- За донорство
Ця набавка надається українцям, що мають статус почесного донора.
Розмір цієї доплати зараз – 258,9 гривні. Виплата може підвищуватись відповідно до збільшення прожиткового мінімуму.
- За додатковий стаж
Якщо особа отримала страховий стаж понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки), пенсійні виплати підвищуються на 1% від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен додатковий рік.
- За віком
Ця надбавка нараховується автоматично.
- 300 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років;
- 496 гривень – від 75 до 79 років;
- 570 гривень – від 80 років.
Тобто, коли пенсіонер досягає визначеного віку, до його пенсії у цьому ж місяці дораховується надбавка.
- За умови особливих потреб
Надбавку 800 гривень можуть отримати:
- пенсіонери після 80 років, що проживають на самоті;
- особи, що потребують особливого догляду;
- громадяни, які не мають близьких працездатних родичів.
За оформленням цієї виплати, пенсіонер має звернутися у ПФУ.