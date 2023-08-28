Як подати заяву на оформлення субсидії онлайн

ПФУ запустили нову функцію – оформлення пільг онлайн. Тепер українці можуть подати заяву на субсидію буквально за декілька хвилин. Це оновлення має пришвидшити та автоматизувати процес розгляду заяви.

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Покрокова інструкція по подачі субсидії онлайн:

Зайдіть у свій особистий кабінет на сайті ПФУ.

Оберіть розділ "Комунікації з ПФУ", потім – "Зава на житлову субсидію чи пільгу".

На екрані з'явиться спливаюче вікно-попередження, тисніть "Продовжити".

Далі оберіть розділ "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Заповніть анкету.

Зауважте! Кількість членів родини, які проживають на одній території, а також сумарний дохід сім'ї перевірятимуться. Немає значення, скільки людей прописано у вказаному приміщення. При нарахуванні субсидії враховуються виключно ті громадяни, що фактично проживають у помешканні.

За допомогою кнопки "Додати файл" прикріплюємо документи на оренду або будь-які фактичні підтвердження про додаткові пільги, наприклад, довідку про статус ВПО.

Надайте згоду на обробку персональних даних.

Перевірте правильність заповнення анкети. Якщо усе вірно, натисніть "Сформувати заяву".

Коли заява буде згенерована, ще раз перевірте правильність введених даних і натисніть кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Зверніть увагу! Перевірка даних відбувається автоматично через Державні реєстри.

Після розгляду заяви, ви зможете ознайомитись з рішенням на вебпорталі ПФУ або безпосередньо у фізичному відділенні Пенсійного фонду.

Субсидія у неопалювальний сезон становить 350 – 400 гривень. Поки відбувається розгляд заяви, кошти не нараховуються і у майбутньому не компенсуються.