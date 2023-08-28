Як подати заяву на оформлення субсидії онлайн
ПФУ запустили нову функцію – оформлення пільг онлайн. Тепер українці можуть подати заяву на субсидію буквально за декілька хвилин. Це оновлення має пришвидшити та автоматизувати процес розгляду заяви.
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Покрокова інструкція по подачі субсидії онлайн:
- Зайдіть у свій особистий кабінет на сайті ПФУ.
- Оберіть розділ "Комунікації з ПФУ", потім – "Зава на житлову субсидію чи пільгу".
- На екрані з'явиться спливаюче вікно-попередження, тисніть "Продовжити".
- Далі оберіть розділ "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
- Заповніть анкету.
- За допомогою кнопки "Додати файл" прикріплюємо документи на оренду або будь-які фактичні підтвердження про додаткові пільги, наприклад, довідку про статус ВПО.
- Надайте згоду на обробку персональних даних.
- Перевірте правильність заповнення анкети. Якщо усе вірно, натисніть "Сформувати заяву".
- Коли заява буде згенерована, ще раз перевірте правильність введених даних і натисніть кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".
Після розгляду заяви, ви зможете ознайомитись з рішенням на вебпорталі ПФУ або безпосередньо у фізичному відділенні Пенсійного фонду.
Субсидія у неопалювальний сезон становить 350 – 400 гривень. Поки відбувається розгляд заяви, кошти не нараховуються і у майбутньому не компенсуються.