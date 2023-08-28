Как подать заявление на оформление субсидии онлайн

ПФУ запустили новую функцию – оформление льгот онлайн. Теперь украинцы могут подать заявление на субсидию буквально через несколько минут. Это обновление должно ускорить и автоматизировать процесс рассмотрения заявления.

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Пошаговая инструкция по подаче субсидии онлайн:

Зайдите в свой личный кабинет на сайте ПФУ.

Выберите раздел "Коммуникации по ПФУ", затем - "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

На экране появится всплывающее окно-предупреждение, жмите "Продолжить".

Далее выберите раздел "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

Заполните анкету.

Заметьте! Количество членов семьи, проживающих на одной территории, а также суммарный доход семьи будут проверяться. Не имеет значения, сколько людей прописано в указанном помещении. При начислении субсидии учитываются исключительно граждане, которые фактически проживают в доме.

С помощью кнопки "Добавить файл" прикрепляем документы на аренду или какие-либо фактические подтверждения о дополнительных льготах, например, справку о статусе ВПЛ.

Согласитесь на обработку персональных данных.

Проверьте правильность заполнения анкеты. Если все правильно, нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Когда заявление будет сгенерировано, снова проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Обратите внимание! Проверка данных производится автоматически через Государственные реестры.

После рассмотрения заявления вы сможете ознакомиться с решением на веб-портале ПФУ или непосредственно в физическом отделении Пенсионного фонда.

Субсидия в неотапливаемый сезон составляет 350 – 400 гривен. Пока проходит рассмотрение заявления, средства не начисляются и в будущем не компенсируются.