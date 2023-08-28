Как подать заявление на оформление субсидии онлайн
ПФУ запустили новую функцию – оформление льгот онлайн. Теперь украинцы могут подать заявление на субсидию буквально через несколько минут. Это обновление должно ускорить и автоматизировать процесс рассмотрения заявления.
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Пошаговая инструкция по подаче субсидии онлайн:
- Зайдите в свой личный кабинет на сайте ПФУ.
- Выберите раздел "Коммуникации по ПФУ", затем - "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- На экране появится всплывающее окно-предупреждение, жмите "Продолжить".
- Далее выберите раздел "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
- Заполните анкету.
- С помощью кнопки "Добавить файл" прикрепляем документы на аренду или какие-либо фактические подтверждения о дополнительных льготах, например, справку о статусе ВПЛ.
- Согласитесь на обработку персональных данных.
- Проверьте правильность заполнения анкеты. Если все правильно, нажмите кнопку "Сформировать заявление".
- Когда заявление будет сгенерировано, снова проверьте правильность введенных данных и нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
После рассмотрения заявления вы сможете ознакомиться с решением на веб-портале ПФУ или непосредственно в физическом отделении Пенсионного фонда.
Субсидия в неотапливаемый сезон составляет 350 – 400 гривен. Пока проходит рассмотрение заявления, средства не начисляются и в будущем не компенсируются.