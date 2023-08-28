Как увеличить размер пенсии
Благодаря надбавкам можно значительно увеличить выплаты, получаемые пенсионерами. Некоторые доплаты начисляются автоматически, другие – назначаются индивидуально.
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Какие существуют дополнительные выплаты для пенсионеров в Украине:
- За детей
Такую выплату могут получить украинцы, имеющие на содержании лиц до 18 лет. Сумма надбавки составляет – 150 гривен за каждого ребенка.
Чтобы получить эту выплату, следует обратиться в ПФУ и предоставить соответствующие документы, удостоверяющие проживание несовершеннолетнего лица вместе с вами.
- За донорство
Эта прибавка предоставляется украинцам, имеющим статус почетного донора.
Размер этой доплаты сейчас – 258,9 гривны. Выплата может повышаться в соответствии с увеличением прожиточного минимума.
- За дополнительный стаж
Если лицо получило страховой стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины), пенсионные выплаты повышаются на 1% от минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый дополнительный год.
- По возрасту
Эта надбавка начисляется автоматически.
- 300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
То есть когда пенсионер достигает определенного возраста, к его пенсии в этом же месяце досчитывается надбавка.
- При особых потребностях
Прибавку 800 гривен могут получить:
- пенсионеры после 80 лет, проживающие одни;
- лица, нуждающиеся в особом уходе;
- граждане, не имеющие близких трудоспособных родственников.
За оформлением этой выплаты, пенсионер должен обратиться в ПФУ.