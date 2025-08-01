Якщо людина має статус УБД, а у період військової служби по мобілізації отримала поранення та була визнана особою з інвалідністю, але ще не встиг подати до ПФУ посвідчення, то це може вплинути на розмір виплат. Зокрема на суму коштів, що передбачені урядом до Дня Незалежності України.

Що робити УБД, якщо він не надавав документи Пенсійному фонду?

Однак розв'язування цієї проблеми все ж є, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Слід одразу зазначити, що порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах". Згідно з пунктом 4, грошова допомога виплачується з урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня поточного року включно.

У серпні (разом з пенсією), згідно з чинним законодавством, така людина отримає 1 000 гривень як учасник бойових дій. Таке роз'яснення надає Пенсійний фонд.

Однак після того, як людина надасть до територіального органу Пенсійного фонду України посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, то на підставі звернення буде виплачено різницю між сумою, що вже була виплачена як учаснику бойових дій (йдеться про 1 000 гривень), і розміром допомоги, передбаченої для осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідної групи:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Для отримання різниці в розмірі разової грошової виплати потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України до листопада.