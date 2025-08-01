Что делать УБД, если он не предоставлял документы Пенсионному фонду?

Однако решение этой проблемы все же есть, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Смотрите также Помощь от государства и досрочный отдых: что предусматривают пенсии для УБД

Следует сразу отметить, что порядок осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях". Согласно пункту 4, денежная помощь выплачивается с учетом соответствующего статуса, если лицо приобрело его до 24 августа текущего года включительно.

В августе (вместе с пенсией), согласно действующему законодательству, такой человек получит 1 000 гривен как участник боевых действий. Такое разъяснение предоставляет Пенсионный фонд.

Однако после того, как человек предоставит в территориальный орган Пенсионного фонда Украины удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, то на основании обращения будет выплачена разница между суммой, что уже была выплачена как участнику боевых действий (речь идет о 1 000 гривен), и размером помощи, предусмотренной для лиц с инвалидностью вследствие войны соответствующей группы:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Обратите внимание! Для получения разницы в размере разовой денежной выплаты нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины до ноября.