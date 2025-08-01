Що робити УБД, якщо він не надавав документи Пенсійному фонду?

Однак розв'язування цієї проблеми все ж є, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Слід одразу зазначити, що порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах". Згідно з пунктом 4, грошова допомога виплачується з урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня поточного року включно.

У серпні (разом з пенсією), згідно з чинним законодавством, така людина отримає 1 000 гривень як учасник бойових дій. Таке роз'яснення надає Пенсійний фонд.

Однак після того, як людина надасть до територіального органу Пенсійного фонду України посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, то на підставі звернення буде виплачено різницю між сумою, що вже була виплачена як учаснику бойових дій (йдеться про 1 000 гривень), і розміром допомоги, передбаченої для осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідної групи:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Для отримання різниці в розмірі разової грошової виплати потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України до листопада.