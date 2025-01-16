УКР РУС
16 січня 2025, 13:13
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УБД та ветеранам війни виплатять 1 500 гривень: куди можна витратити кошти

Валерія Моргун
Основні тези
  • Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни в Україні можуть отримати кожні три місяці 1 500 гривень для оплати тренажерних залів, спортсекцій та клубів через сервіс Ветеранський спорт.
  • Держава забезпечує цю допомогу для 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у Дії, з умовою подачі заявки до 20 числа кожного кварталу.

В Україні запустили сервіс Ветеранський спорт з ініціативи Міністерства у справах ветеранів України. Відтепер учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримувати кожні три місяці 1 500 гривень у Дії.

Куди ветерани та УБД можуть витратити 1 500 гривень від держави

Кошти спрямовані на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів, пише 24 канал з посиланням на Мінцифру.

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Таким чином держава прагне допомогти Захисникам і Захисницям України соціально адаптуватися та фізично відновлюватися.

Зверніть увагу! Витратити гроші слід протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Якщо гроші невикористані, то вони повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу людина отримає 1 500 грн автоматично.

Як подати заявку на Ветеранський спорт

Отримати кошти можна таким чином:

  1. Зайдіть у застосунок та натисніть "Сервіси" та виберіть "Ветеранський спорт".
  2. Відкрийте Дія.Картку або виберіть серед доступних.
  3. Надішліть заявку на виплату.

Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу — маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці,
— йдеться у дописі.

Важливо! За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у Дії.